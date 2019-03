Oficial: Will Smith también está fuera de la secuela de Suicide Saqud

Por el momento Will Smith está muy ocupado con otros proyectos, por ejemplo con la producción live action de Aladdin, recordemos que Disney ahora optó por revivir sus clásicos en “carne y hueso”. Pues bien, teniendo una agenda muy apretada, Will se une a Jared Leto y a Ben Affleck: se despide del universo de DC Entertainment.

Así lo afirmó Variety, donde agregan que el actor no será parte de la secuela de la reunión de vilanos de DC, Suicide Squad, dirigida por James Gunn.

via GIPHY

Tal y como asegura la misma publicación, el tema con Smith no se trata de si quiere estar o no en DC, todo se traduce a conflictos con su itinerario. Así que de esta manera el Deadshot de Will quedó como un recuerdo.

Pese a que ‘Suicide Squad 2’ tiene fecha de estreno en el 2021, hasta el momento no se han revelado los nombres de quienes interpretarán la segunda parte de esta película.