Noel Gallagher lanza “A Dream Is All You Need To Get By”, su nueva canción

El mayor de los Gallagher y sus High Flying Birds lanzaron “A Dream Is All You Need To Get By”, la nueva canción que hace parte de su próximo EP, This Is The Place.

En cuento al sonido, Noel aseguró que “suena como uno de esos lados B icónicos de The Smiths, solo que obviamente no es tan bueno”, como le comentó a NME. Además agregó que fue “Una canción que nació muy rápido, que siempre es una buena señal… como si siempre hubiera existido… en algún lugar… Manchester probablemente”.

“To my ears it sounds like one of those iconic B-sides by The Smiths, only obviously not as good. A song that was born very quickly which is always a good sign…like it’s always existed…somewhere… Manchester probably.”

— Noel Gallagher (@NoelGallagher) September 13, 2019