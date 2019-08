Noel Gallagher inició campaña para que los Foo Fighters se separen

Luego de que Foo Fighters iniciara una campaña para que Oasis regrese durante el Festival Reading, el mayor de los Gallagher, Noel, contestó de una manera que seguramente la banda liderada por Dave Grohl no esperaba.

Durante una presentación de Noel en San Diego, el músico británico les dijo a los asistentes que comenzaría una campaña para que Foo Fighters se separe y acabe:

Aquí el momento en el que Noel hace la petición:

Noel Gallagher wants to start a petition to get the Foo Fighters to split up 😂 (San Diego, 28/08/2019) pic.twitter.com/bmnKMoUo9F

— OasisManiaUk (@oasismania_uk) August 29, 2019