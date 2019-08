Noel Gallagher acepta que se haga un musical sobre Oasis

El músico tiene muy claro que, antes o después, alguien acabará produciendo un musical sobre la historia de la banda que formó junto a su hermano Liam y, personalmente, no dudaría en ir a verlo.

A estas alturas ha quedado claro que la esperadísima reunión de Oasis no llegará probablemente a producirse nunca debido a las tensiones que existen entre los hermanos Gallagher, aunque según Noel, los fans de la banda podrían disfrutar más pronto que tarde de un musical inspirado en su historia que les permitiría recordar viejos tiempos.

“La gente me ha estado hablando sin parar de ese tema durante los últimos diez años. Y resulta gracioso, porque el título que me sugieren es siempre el mismo: ‘Live Forever’“, ha desvelado con sorna en declaraciones al periódico The Sun sin dejar del todo claro si él estaría involucrado o no en el proyecto, pero dando a entender que no les pondría ningún obstáculo a los productores de ese hipotético show.

“He hablado con un tipo británico que trabaja en Broadway y entiende de estas cosas, y él me ha dicho que seguramente lo convertirían en una historia sobre nuestro viaje de la pobreza a la riqueza. Le dije que no era necesario que lo hicieran tan ‘dickensiano’, porque yo nunca me tuve que vestir con harapos ni nada por el estilo… pero a la gente le encanta ese tipo de tonterías. Resulta inevitable: algún día sucederá. Y yo iría a verlo, al menos una vez”.

Por otra parte, el músico sigue decidido a vender literalmente al mejor postor los derechos sobre el catálogo completo de grandes éxitos del grupo en cuanto los recupere en cuatro o cinco años, una vez expire el contrato discográfico que Liam y él firmaron en sus inicios.

“Desde luego que voy a hacerlo, jo**r. ¿Qué voy a hacer si no?”, ha asegurado para reafirmarse en sus planes de no permitir que sean sus hijos quienes disfruten de las riquezas que generen en un futuro los temas que compuso en su juventud.

