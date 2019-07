NINTENDO PRESENTA NINTENDO SWITCH LITE, UN DISPOSITIVO DEDICADO AL JUEGO PORTÁTIL

Nintendo Switch Lite es liviano, compacto, fácil de llevar a donde quieras, y es la nueva adición a la familia Nintendo Switch.

En un video el día de hoy, Nintendo presentó Nintendo Switch Lite, un dispositivo diseñado específicamente para jugar los títulos de Nintendo Switch en modo portátil. Se estima que el Nintendo Switch Lite estará disponible en Latinoamérica en octubre 2019 en tres colores diferentes: amarillo, gris y turquesa. También estarán disponibles un estuche y un protector de pantalla para Nintendo Switch Lite.

“Nintendo Switch Lite brinda a los jugadores más opciones de colores y de precios”, dijo el Presidente de Nintendo of America, Doug Bowser. “Ahora los consumidores pueden elegir el sistema que mejor se adapte a cómo prefieren jugar sus títulos favoritos de Nintendo Switch.”

La primera versión de Nintendo Switch se lanzó en marzo 2017 y ofrece tres modos de juego: modo televisión al poner el sistema en su base; modo centro de mesa compartiendo los controles Joy-Con para jugar de manera cooperativa o competitiva, y en modo portátil. El Nintendo Switch está disponible tanto con controles Joy-Con grises o controles Joy-Con Rojo Neón y Azul Neón.

El Nintendo Switch Lite tiene controles integrados y es más pequeño que la primera versión de Nintendo Switch. Es un sistema dedicado exclusivamente a la experiencia portátil, no puede ser jugado en modo centro de mesa y no puede conectarse a una pantalla de televisión. Por lo tanto, no cuenta con una base o un cable HDMI. Para verificar el listado completo de las diferencias entre Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite visita www.nintendo.com/es_LA/switch/compare

Este nuevo dispositivo es compatible con todos los títulos del robusto catálogo de juegos de Nintendo Switch que soporten el modo portátil*, aunque algunos títulos tendrán restricciones. Los modos de juego compatibles estarán listados en la parte posterior de cada juego y en Tienda Nintendo.

Los usuarios de Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite podrán disfrutar juntos distintos títulos compatibles en modo multijugador como Super Mario Maker 2, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 y Super Smash Bros. Ultimate a través de Nintendo Switch Online** o en el multijugador inalámbrico local***.

Para más información sobre Nintendo Switch Lite, visita www.nintendo.com/es_LA/switch/lite