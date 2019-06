El niño que confundió una toalla higiénica con “curita gigante” que provoca risas en redes sociales

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un gracioso video en el que se ve la manera en la que un inocente niño llamado Brody confunde una toalla higiénica femenina con una “curita gigante”.

En el video, la madre del pequeño le pregunta al verlo con la toalla pegada en el brazo derecho qué está usando y por qué, momento en él que responde que es una “curita gigante” que tomó del baño de su hermana mayor Paige.

El pequeño Brody asegura que es increíble porque le sirve para cubrir todo el brazo y que lo había hecho porque quería parecerse a su hermana, quien llegaba a la casa con cortes en el cuerpo luego de jugar sóftbol.

En otra parte del video, Brody le asegura a su madre que la “curita gigante” sirve para sanar heridas, pero ella le dice que no está muy segura de eso, momento en el que el pequeño le “voltea” los ojos y se va, como si no quisiera escuchar nada.

La hermana mayor de Brody, Paige, fue quien publicó el gracioso video en Twitter, el cual ya tiene más de 8 millones de reproducciones.

Aquí el gracioso video:

so my brother went in my bathroom to get a band aid and i…. pic.twitter.com/utGh2NE27t

— paige 〽️ (@unholypaige) 5 de junio de 2019