Netflix presenta el primer adelanto de la película de Mötley Crüe, ‘The Dirt’

Así es, la agrupación protagonizará una producción basada en su libro “The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band”, según dio a conocer The Hollywood Reporter, agregando que la historia será escrita por Mötley Crüe junto al periodista Neil Strauss.

Una historia llena de sexo, drogas y rock’n’r roll dirigida por Jeff Tremaine, conocido por su participación en producciones como Jackass.

A través de sus redes sociales Mötley Crüe ya dio a conocer su primer adelanto y promocionando el tráiler que llegará el 19 de febrero. Así que muy pendientes de ‘The Dirt’, la película que contará la historia de Nikki Sixx y su banda.