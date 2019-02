Netflix confirma la llegada de la segunda temporada de ‘The Haunting of Hill House’

La plataforma de streaming Netflix, confirmó que habrá una segunda temporada de ‘The Haunting of Hill House’, una de sus series de terror más aclamadas en el último año.

Netflix firmó un contrato de larga duración con el director y el productor de la serie, Mike Flanagan y Trevor Macy, quienes desarrollarán nuevos proyectos, empezando por la realización de la segunda temporada.

La segunda entrega de la serie no tendrá nada que ver con la primera temporada y contará con nuevos personajes.

El nombre de la segunda temporada será “The Hauting of Bly Manor”, una adaptación de la novela de Henry James ‘Otra vuelta de tuerca’, la cual trata sobre una institutriz que es contratada para cuidar a un pareja de hermanos en una casa de campo en Essex.

El trabajo de la mujer empezará a complicarse al descubrir la macabra relación de los pequeños con su hogar.

La nueva serie de “The Haunting” llegará en el año 2020, así lo anunciaron a través de Twitter:

You guessed it. The HAUNTING OF BLY MANOR, a new chapter in the Haunting series based on the works of Henry James, is coming in 2020. pic.twitter.com/nvhRBEfH2E

— The Haunting of Hill House (@haunting) 21 de febrero de 2019