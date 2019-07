Natalie Portman será la nueva ‘Thor’ en el universo Marvel

Marvel le da la bienvenida a Natalie Portman una vez más a su universo cinematográfico, ahora para ser la diosa del trueno. Dicho anuncio se reveló en la Comic Con, evento que ha dejado a más de uno sorprendido con cada una de sus menciones.

La misma casa cinematográfica relevó la cuarta fase de sus producciones, teniendo a ‘Thor: Love and Thunder’ en cuenta, que además llega con Taika Waititi como director, Tessa Thompson como Valquiria y la parcelación de Natalie Portman en esta historia que dará un giro sorpresivo.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019