Mujer lame helado de un supermercado y lo vuelve a dejar en la nevera

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un asqueroso video captado en la cadena de supermercados estadounidense Blue Bell Creameries, en el que se ve la manera en la que una joven le quita la tapa a un helado, lo lame y lo vuelve a dejar en la nevera.

En las imágenes, grabadas con la cámara de un celular, se ve como la joven y la persona que la graba se ríen luego de realizar el reprochado acto.

Aunque no se sabe cuándo se grabó el video, las personas que lo han visto dicen conocer a la mujer, quien supuestamente vive en un barrio de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

El video se volvió tan viral, que la heladería a la que pertenecía el producto está trabajando con las autoridades para encontrar a la mujer, así lo informó la empresa al medio Clic2 Houston:

Aquí el asqueroso video:

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 de junio de 2019