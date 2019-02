El momento en el que Rami Malek se va de JET4 en los Premios Oscar

Sin duda una de las noches que jamás olvidará Rami Malek a lo largo de su vida será la del pasado 24 de febrero: una ceremonia de los Premios Oscar que le entregó la estatuilla en la categoría a ‘Mejor actor’, esto gracias a su papel de Freddie Mercury en la película “Bohemian Rhapsody”.

Pero además de recibir su galardón, también recibió un golpe que nadie vio a televisión abierta, pero las rede sociales rescataron la caída de Rami al finalizar la ceremonia de los Oscar.

Cuando los invitados se retiraban del Dolby Theatre en Los Angeles, Malek dio un paso en falso y terminó en el piso:

Rami Malek walking straight of the stage, falling down 😂😂😂 Video by legend @MichaelBearden 😂👌🏼 #RamiMalek #Oscars pic.twitter.com/DN4aq3gogC

— 🐚 (@malene_minds) 25 de febrero de 2019