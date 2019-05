Meteorito del tamaño de un auto iluminó el cielo de Australia

Recientemente, se volvieron virales en las redes sociales dos videos en las que se ve la forma en la que meteoritos cruzan el cielo de Australia.

Las personas que vieron el fenómeno, describieron las luces como dos grandes “bolas de fuego”.

En el primer video, captado en la madrugada del 20 de mayo, se ve como una luz cruzó el cielo y se emitió una fuerte luz cuando se acercó a la Tierra, sin embargo, el segundo video es más claro, pues en él se ve una ‘enorme luz blanca brillante’ se estrelló en la Gran Bahía Australiana.

El científico Steve Chelsey del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, habló con ABC News y afirmó que el segundo meteorito era del tamaño de un carro que atravesó la atmósfera y se dividió en varias partes, desintegrándose en el proceso.

Aquí los dos videos ►

This is the moment a giant meteor lit up the sky above Alice Springs, Australia on Monday.

The Northern Territory Police, Fire and Emergency Services (NTPFES) were called after reports of a “fireball”, and later found this footage on CCTV. pic.twitter.com/pAXydKkeZs

— IFLScience (@IFLScience) 24 de mayo de 2019