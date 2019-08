Metallica confirma sus primeras fechas en Sudamérica con Greta van Fleet como banda invitada

Hace tan solo algunos días la agrupación liderada por James Hetfield confirmó su paso por Sudamérica. En un inicio no se habló de fechas, hasta ahora, pues en redes sociales la banda ya confirmó algunas paradas en países como Chile, Brasil y Argentina.

Hasta el momento, según la publicación, la gira WorldWired Tour de Metallica no habla de la llegada a nuestro país, aunque hasta ahora se confirmaron las primeras fechas, así que solo queda mantener la calma y cruzar los dedos.

In April 2020, we are bringing the #WorldWired full-on stadium experience to South America for 6 headlining shows featuring special guest, @GretaVanFleet!

For ticket details & info, head to https://t.co/2j9SAspysI and for Enhanced Experiences, check out https://t.co/zbzlr0TkML. pic.twitter.com/0CHaRDGavP

— Metallica (@Metallica) August 14, 2019