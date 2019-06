“Tú me pedías más”: Filtran chat de Neymar y mujer que lo acusó de violación un día después de lo ocurrido

El portal web Infobae y el programa de televisión brasileño 6 Alerta City, del canal TV Record, revelaron uno de los chats que la modelo Najila Trindade, que acusó a Neymar Jr de violación, tuvo con el futbolista un día después de lo ocurrido en un hotel en París.

En el chat, la mujer le pregunta al brasileño si se acuerda de lo que pasó la noche anterior y le muestra fotos de las marcas rojas que tenía en el cuerpo, a lo que él responde de forma sarcástica:

“Pero las marcas, tú fuiste culpable también (risas). Tú me pedías más”.

Luego de enviar la foto con las marcas rojas, la modelo le pide al futbolista que por favor no se la vaya a enviar a nadie y le dice: “tú sigues siendo Neymar y yo una cualquiera”.

Aquí el chat completo:

Najila: ¿Recuerdas todo ayer?

Neymar: Obvio

Najila: El tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné.

Neymar: No me conoces bien. Soy normal.

Najila: Estaba emocionada de conocerte. Ayer fue todo tan rápido… De ahí, por la mañana, vi esas marcas. Ayer apenas nos hablamos. Estabas agitado. Ayer yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo. Nos hemos perdido cada uno. Qué pena que salió mal.

Neymar: Pero las marcas, tú fuiste culpable también (risas). Tú me pedías más.

Najila: ¿Está loco? Yo pedí que pararas y tú incluso me pediste disculpas, pero ahora… algo más para terapia.

Neymar: (Emoticones de desconfiado)

Najila: Tú sigues siendo Neymar y yo, una cualquiera.

Najila: Si mandaste esa foto a alguien, por favor, pídele que la borre por qué no quiero nada envolviendo mi nombre.

Neymar: Jamás lo haría.

Najila: Comparado con lo que has hecho, no sería nada. Aunque me haya cambiado sólo hoy (y pagado de loca porque antes la ficha no había caído), tu sabes muy bien lo que pasó y cómo me trataste. A pesar de que eso quede en ‘off’ para siempre y nunca más nos hablamos, allá en el fondo sabes lo que pasó.