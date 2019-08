¡Que maravilla! Entre y pruébese las máscaras de Slipknot

SLIPKNOT ha presentado “Solway Firth,” el Segundo sencillo de su sexto disco WE ARE NOT YOUR KIND que estará en el mercado el 9 agosto. En el video se aprecian imágenes de la reciente gira de la banda en Europa alternadas con momentos de la nueva serie de exclusiva de Amazon “The Boys”

Después de “Unsainted,” el cual logró un impacto contundente llegando a ser tendencia a nivel mundial en youtube, y generó miles de artículos en prensa al anunciar su nuevo álbum y el cambio de las máscaras de los integrante, este sencillo vine a sumarse a los muchos éxitos de la banda que

Esta semana dará inicio a la maratónica gira KNOTFEST 2019 en Norteamérica con más de 40 destinos al lado de Volbeat, Gojira, and Behemoth. Después, entre octubre y noviembre estará en una gira por Australia con Metallica.

Para probar las nuevas máscaras de la banda de clic aquí.