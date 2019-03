‘Maligno’, la nueva película de terror que le pondrá los pelos de punta

Este fin de semana se estrena la película de terror Maligno (2019), cinta dirigida por Nicholas McCarthy (The Pact, 2012). Protagonizada por el talentoso actor infantil Jackson Robert Scott, a quien todos recuerdan por su papel en la más reciente versión de la película It (2017), y debutando en el género, Taylor Schilling, nominada dos veces en los Golden Globes por su papel como Piper en la serie televisiva Orange Is the New Black, esta vez encarnando a Sarah, una joven madre desesperada que agota toda posibilidad por descubrir la raíz del mal que oprime a su pequeño hijo.

Titulo original: The Prodigy

Director: Nicholas McCarthy

Escritor: Jeff Buhler

País: Estados Unidos

Género: Terror, Suspenso

Reparto: Jackson Robert Scott, Taylor Schilling, Peter Mooney, Colm Feore, Paul Fauteux, Brittany AllenSinopsis

Una madre preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo, está convencida de que algo sobrenatural está transformando la vida del pequeño y de quienes los rodean, poniéndolos en peligro.