¡Lo que temíamos! WhatsApp finalmente sí tendrá publicidad

Para nadie es un secreto que Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares en el mundo actualmente, pues cuenta con más de 1.500 millones de usuarios, algo que la hace líder.

Aunque la popularidad de la app es muy alta, los usuarios que han usado la plataforma durante todos estos años tendrán que enfrentar a algo que no genera mucha comodidad; los anuncios publicitarios.

Facebook, dueña de la app, anunció en el «Facebook Marketing Summit 2019» de Rotterdam que empezará con la publicidad a partir del próximo año y que sólo se verá en la sección de “estados”, parecidas a las historias de Instagram.

La compañía sostiene que la decisión se dio luego de que con datos lograrán ver que más de 500 millones de usuarios comparten al día sus historias, algo que significa una buena forma de monetizar la aplicación.

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 pic.twitter.com/OI3TWMmfKj

— Olivier Ponteville (@Olivier_Ptv) 21 de mayo de 2019