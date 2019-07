¡Llega la fiesta que nos va a purificar! THE OFFSPRING y BAD RELIGION llegan juntos a Bogotá

Es bueno ser fanático del punk en Colombia. The Offspring + Bad Religion regresan a Colombia para presentarse en una noche de “purificación” el 31 de octubre en el Chamorro City Hall de la ciudad de Bogotá.

Corrían los tiempos del boom del hardcore cuando, por sorpresa, los californianos The Offspring aparecieron con un récord en superventas “Smash”, su tercer larga duración. Y lo hacían de la mano de un sello independiente, Epitaph, dirigido por Greg Gurewitz de Bad Religion. Al día de hoy, tras veinticinco años desde su lanzamiento, el disco lleva vendidos más de once millones de copias y Colombia será el punto de encuentro de dos de las más grandes del punk mundial.

Recientemente, “Noddles” Wasserman, guitarrista de The Offspring, en diversas entrevistas confirmó que el nuevo disco de la banda está listo, incluso han presentado una nueva canción durante sus presentaciones en vivo titulada “It Will Not Get Better”.

Este nuevo disco de será el décimo en su carrera y el primero en 7 años, desde el lanzamiento de su álbum “Days Go By” del 2012 y seguramente tendremos el privilegio de escucharlo previo a su visita a Colombia. La banda trabajó con el productor Bob Rock, siendo el tercer álbum consecutivo que trabajan con él y todo apunta a que será publicado el segundo semestre de este año.

Por su lado, la banda leyenda del punk rock mundial: Bad Religion se encuentra actualmente en el camino promocionando su 17º álbum de estudio Age of Reason. En su último álbum, Bad Religion sigue demostrando el nivel de su discurso, nivel que mantienen desde su debut en 1982, no solo con las letras de sus canciones, sino también contundencia punk por la que son conocidos. Los solos de guitarra bien sincronizados y emocionales de Brett Gurewitz y la habilidad de la banda para las armonías dulces son parte de la presentación de un argumento sólido y unificado, algo que los amantes del género verán en vivo el 31 de octubre en Bogotá.

“Hoy, valores como la verdad, la libertad, la igualdad, la tolerancia y la ciencia están en peligro real. Este disco es nuestra respuesta “. Brett Gurewitz

Su presentación en Bogotá hace parte de una extensa gira que los lleva por gran parte de los Estados Unidos, Canadá y seguramente suramérica, como un motín contra el establecimiento, Bad Religion es el debate preparado para justificar la protesta.

Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir del próximo 31 de julio en preventa exclusiva para clientes de Bancos Aval a través del sistema Eticketablanca.com aquí https://www.eticketablanca.com/evento/the-offspring-bad-religion-en-bogota/, en el teléfono 1 4824272 y en puntos físicos de Etickeblanca.

Precio especial GRUPO AVAL $213.000 + servicio Aforo 500. (hasta agotar existencias)

Precio especial GRUPO AVAL $226.950 + servicio Aforo 2500. (hasta agotar existencias)

Precio venta general a partir del 5 de agosto: $267.000 + servicio Aforo: 2000

The Offspring y Bad Religion llevarán su imponente directo punk el 31 de octubre del 2019 en el Chamorro Entertainment City Hall para traernos un ritual de halloween por encima de las consecuencias de juntar por primera vez en Colombia (y talves por última vez) a dos grandes leyendas del punk.

