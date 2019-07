Listo el nuevo tráiler de “Top Gun: Maverick” presentado por Tom Cruise

La Comic Con en San Diego reveló sorprendentes detalles y adelantos en cuanto al cine. Uno de los próximos y prometedores estrenos será la nueva Top Gun y quien más que el mismo Tom Cruise para revelar el tráiler de la película.

Maverick has landed: Tom Cruise just surprised #SDCC19 by taking the Hall H stage pic.twitter.com/bzRJfr3vIv

— James Hibberd (@JamesHibberd) July 18, 2019