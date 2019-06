Nostalgia: Las mejores 99 canciones de 1999 por Rolling Stone

Para nadie es un secreto que una de las épocas con mayores éxitos musicales fue el año 1999, pues nuevos estilos y cantantes lograban crear grandes carreras con solo una canción.

La innovación y la rebeldía adolescente hizo que muchos géneros musicales como el hip-hop, electrónica, indie rock, punk garage, country R&B, disco sleaze y pop, tomarán fuerza y se volvieran en los más escuchados de la época.

La revista Rolling Stone publicó una lista de las 99 canciones más populares del año 1999 que reúnen los géneros musicales antes mencionados.

Les dejamos los top 20 pero puedes revisar la lista completa aquí.

20. Rage Against The Machine, “Sleep Now in the Fire”

19. Mandy Moore, “Candy”

18. Juvenile, “Back That Azz Up”

17. Red Hot Chili Peppers, “Californication”

16. Destiny’s Child, “Hey Ladies”

15. Kid Rock, “Cowboy”

14. Ol’ Dirty Bastard featuring Kelis, “Got Your Money”

13. Pavement, “Harness Your Hopes”

12. Le Tigre, “Hot Topic”

11. Eve, “Gotta Man”

10. Backstreet Boys, “I Want It That Way”

9. Kelis, “Caught Out There”

8. Blink-182, “All the Small Things”

7. LFO, “Summer Girls”

6. Fiona Apple, “Paper Bag”

5. Jay Z, featuring UGK, “Big Pimpin’”

4. Sleater-Kinney, “Get Up”

3. Britney Spears, “Baby One More Time”

2. Len, “Steal My Sunshine”

1. TLC, “No Scrubs”