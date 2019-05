Las imágenes del funeral de Iron Man que nadie vio en Avengers: Endgame

Pasarán los años pero el 2019 quedará marcado para siempre en la memoria de los fanáticos de Marvel como el año en el que el mundo vio morir a Iron Man.

Los hermanos Anthony y Joe Russo fueron los encargados de abrir más la herida a quienes sufrieron la muerte del señor Stark, quien se sacrificó para salvar al universo, y lo hicieron a través de Twitter, donde publicaron una serie de fotografías del rodaje de Avengers: Endgame.

En la publicación aparecen todos los actores que hicieron parte de la dolorosa despedida de Iron Man, acompañado por una invitación:

“Ve a ver Endgame por cuarta vez este fin de semana! ¡Porque hay aire acondicionado! Y porque quieres sentir una vez más”.

Go see Endgame for the 4th time this weekend! Because air conditioning! And because you want to have those feels one more time. 🙂 #AvengersEndgame #TheresBeerOnTheShip pic.twitter.com/8uzumt0a4M

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 25 de mayo de 2019