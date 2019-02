Las categorías y nominaciones rock de los Grammy 2019

La ceremonia de los premios Grammy se llevará a cabo el próximo 10 de febrero en el mítico Staples Center de Los Ángeles, donde se transmitirá en vivo la gala número 61 de los premios que destacan lo mejor de la música.

Vamos a darle un repaso a las categorías rock de los Grammy, donde encontramos a Greta Van Fleet, Arctic Monkeys y hasta el recordado Chris Cornell, quien fue nominado a la categoría de ‘Mejor actuación de rock’.

Mejor actuación de rock:

“Four Out of Five” — Arctic Monkeys

“When Bad Does Good” — Chris Cornell

“Made an America” — THE FEVER 333

“Highway Tune” — Greta Van Fleet

“Uncomfortable” — Halestorm

Mejor canción de rock:

“Black Smoke Rising” — Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka and Daniel Robert Wagner, songwriters (Greta Van Fleet)

“Jumpsuit” — Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots)

“MANTRA” — Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls and Oliver Sykes, songwriters (Bring Me The Horizon)

“Masseduction” — Jack Antonoff and Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

“Rats” — Tom Dalgety and A Ghoul Writer, songwriters (Ghost)

Mejor disco de rock:

Rainier Fog, Alice In Chains

MANIA, Fall Out Boy

Prequelle, Ghost

From the Fires, Greta Van Fleet

Pacific Daydream, Weezer

