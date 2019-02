Las bandas Guns N’ Roses y Def Leppard lanzan quesos con nombres de sus canciones

Los fanáticos de bandas y artistas ochenteros como Def Leppard y Guns N’ Roses, Cyndi Lauper, Michael Jackson, Bonnie Tyler y más, podrán disfrutar de quesos con nombres de canciones, gracias a una cadena de supermercados europea.

La cadena empezará a vender seis quesos de la marca Happy Farms a partir del 6 de febrero, con nombres como “Sweet Cheddar Of Mine” y “Pour Some Gouda On Me”.

Aquí la foto de los quesos: