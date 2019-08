Larguémonos de este mundo: vea la araña gigante que encontraron en Australia

En el mundo existen dos clases de personas: quienes no le temen a nada y esos que no pueden ver ningún insecto porque salen a correr. Sin embargo, después de ver esta araña, es normal que quiera abandonar este mundo, pues no es posible ver tan enorme artrópodo.

La aparición que presenció la joven Laree Clarke en su casa fue tan impresionante que decidió compartir las fotografías en redes sociales, donde todo el mundo quedó impresionado con los 30 centímetros de tamaño con los que contaba esta araña que se paseaba en su hogar, en Australia.

La joven de Townsville vio como esta arañita caminada por el techo con sus largas patas y preguntó en Facebook “¿Hay alguien que pueda sacar esto de mi casa?”, recibiendo respuestas como “este es el momento más adecuado para quemar la casa. Solo hazlo y corre”.

Solo véanla tan amigable:

1

2