Lanzan nuevas monedas conmemorativas de dos álbumes de AC/DC

Las Islas Cook, una nación ubicada en el Pacífico Sur, al parecer muy fanática de los australianos de AC/DC, lanzó dos monedas de plata conmemorativas, que rinden homenaje a dos grandes álbumes clásicos de la banda: ‘For Those About To Rock (We Salute You)’ y ‘The Razors Edge’.

El LP de 1981 y el primero sin Bon Scott, ‘For Those About To Rock (We Salute You)’ está representado en una moneda de dos dólares, y ‘The Razors Edge’ de 1990 con una de diez dólares.

Las dos monedas, con la cara de la reina Isabel II en el reverso, se unen a la ‘Black Ice’ y ‘Highway to Hell’, lanzadas el año pasado por CIT Coin Invest AG de Liechtenstein.

Aquí las descripciones oficiales de las monedas:

Moneda «For Those About To Rock (We Salute You)»:

País: Islas Cook

Año: 2019

Valor nominal: 2 dólares

Metal: plata .999

Peso: 1/2 oz

Tamaño: 38,61 mm

Calidad: prueba negra

Tirada: 5000



Moneda «The Razors Edge»:

País: Islas Cook

Año: 2019

Valor nominal: 10 dólares

Metal: plata .999

Peso: 2 onzas

Tamaño: 38,61 mm

Calidad: prueba negra

Tirada: 999