La sensual foto de Zharick León que enamoró hasta a los amigos de su hijo

Zharick León, una de las actrices y modelos más populares del país, recordó durante el programa ‘La Movida’ la vez que posó sensualmente para la revista Donjuan, en la que fue portada.

La actriz, recordó que en una ocasión su hijo Luciano vio la portada mientras ella organizaba unas revistas, pero que en vez de ser un momento bochornoso fue un momento de confianza:

“Un día yo estaba arreglando las revistas. […] Yo tengo todas las portadas en las que he salido y él me ve y me dice: ‘¡Ay! esa revista la tienen unos amigos míos y me dijeron que tú eres muy churra‘”