La poderosa presentación de Queen con la que abrieron los Premios Oscar

La legendaria banda británica Queen, junto al vocalista estadounidense Adam Lambert, fueron los encargados de abrir la gala número 91 de los Premios Oscar con una increíble y poderosa presentación, la cual puso a cantar a muchos.

Después de treinta años, el evento no contó con un presentador luego de la renuncia de Kevin Hart, razón por la que la Academia le dio a Queen el honor de comenzar la gala con su canción “We Are the Champions”.

Adam Lambert, quien tomó el lugar de Mercury en la banda, gritó al iniciar:

“¡Bienvenidos a los Óscar!”.

A los asistentes se les vio disfrutar mucho de la presentación de la banda liderada por Brian May y Roger Taylor, como es el caso del español Javier Bardem, quien estuvo muy contento con la música de Queen.

Aquí la presentación de Queen en los Premios Oscar: