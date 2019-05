Sergio Ramos anuncia si sigue o no en el Real Madrid

El jugador sevillano y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, convocó una rueda de prensa para aclarar los rumores que estaban girando a su futuro en el equipo merengue.

De forma contundente, Ramos confirmó que seguirá en el equipo español y no quiere irse luego de haber obtenido resultados negativos en las recientes temporadas.

Ramos dijo:

“Lo quiero dejar muy claro, se ha especulado con mi futuro y quizás no he tenido ningún encontronazo con mi gente, me quiero retirar aquí, quiero pasar el resto de mi contrato aquí, quiero dejar cualquier mala temporada dejarla en el pasado y el día que me vaya me gustaría despedirme con la puerta grande, ganando y como creo que me merezco”.