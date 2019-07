La gran historia de la foto de un joven en silla de ruedas en un concierto de Arch Enemy

Durante la presentación de Arch Enemy en el festival Resurrection Fest en España, los asistentes levantaron a un joven en silla de ruedas para que lograra ver a una de sus bandas favoritas.

El conmovedor momento fue registrado por el fotógrafo Daniel Cruz, quien explicó cómo sucedió todo:

Álex, es un joven con parálisis cerebral, que dice que no se pierde ningún concierto de Metal, además aclaró a la prensa que la decisión de hacer crowdsurfing fue suya, pues manifestó que aunque existe una zona en el festival para gente en silla de ruedas, él quería disfrutar como el resto de rockeros asistentes.

La familia de Álex agradeció la buena energía de la personas del concierto que ayudaron al joven a ver a sus ídolos y cumplir un sueño.

Aquí el emocionante video:

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI

— ᴀʀᴄʜ ᴇɴᴇᴍʏ (@archenemymetal) 7 de julio de 2019