La graciosa anécdota que pocos conocen de la escena de ‘la Peliteñida’ en un bus ‘cebollero’

Lorna Cepeda, la actriz que le dio vida a Patricia Fernández, la ‘peliteñida’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, compartió una graciosa anécdota del día en el que se grabó la famosa escena del bus ‘cebollero’, que fue emitida el pasado viernes.

Cepeda, contó que siempre ha sufrido de miopía, razón por la que cuando le dieron la señal de que subiera al bus no se montó al que era sino a uno real, que no iba con los actores ni la producción.

La actriz recordó:

“Cuando me subí al bus que no era, la gente me quedó mirando, porque obviamente subí empujando, lo que me había indicado el director, y el chofer del bus real, me dejo subir sin pagar y arrancó”.