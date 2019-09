La familia de Michael Jackson arremete contra los Emmy por premiar el documental ‘Leaving Neverland’

El triunfo en la categoría de Mejor Documental del especial de la HBO centrado en dos de las supuestas víctimas que acusan al cantante de abusar de ellas ha enfurecido a los allegados del rey del pop.

Este sábado el controvertido especial de la HBO ‘Leaving Neverland’ se impuso en la categoría de mejor documental o producción de no ficción en la gala de los Emmy a las Artes Creativas en reconocimiento a su labor al ofrecer un nuevo altavoz a Wade Robson y James Safechuck: dos de los niños ahora adultos que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales durante sus visitas al ya desmantelado rancho de ‘Neverland’ de Michael Jackson y cuyas acusaciones llevaron al cantante ante los tribunales hasta en dos ocasiones sin que fuera nunca condenado.

Ese reconocimiento ha vuelto a levantar ampollas en el círculo de allegados del malogrado rey del pop, que lleva rebatiendo la veracidad de los testimonios en que se basa la narración de dos partes dirigida por Dan Reed desde su emisión y ahora han criticado duramente que se permitiera siquiera competir en esa sección de los galardones a un trabajo que no puede demostrar -siempre según su punto de vista- la veracidad de los acontecimientos que recoge.

“Que una película que narra hechos completamente ficticios sea premiada con un Emmy en una categoría de no ficción resulta una farsa”, han asegurado los responsables de manejar el legado de la estrella en un comunicado público. “No existe ni un atisbo de una pista verídica que pueda apoyar este supuesto documental totalmente parcial, que fue grabado en secreto y para el que no se entrevistó a ninguna persona que no fueran los dos sujetos principales o los miembros de sus respectivas familias”.

El creador de ‘Leaving Neverland’, por su parte, considera que el premio recibido este fin de semana viene a “validar” de alguna manera una historia muy polémica acerca de una faceta de Michael Jackson sobre la que, en su opinión, el público “no conoce todos los detalles” y que muchos desearían enterrar y “olvidar para siempre”.