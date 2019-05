La cantidad de billete en la que vendieron un plato desechable usado por Kurt Cobain

Se trató de una puja realizada por la casa de subastas ‘Julien’s Auctions’, especializada en subastar todo tipo de pertenecías y recuerdos de celebridades. Este caso no fue la excepción, esta vez hablamos de nada más y nada menos que de Kurt Cobain, la mítica voz de Nirvana.

Por eso el pasado fin de semana un fanático de Kurt y su música gastó 22,400 dólares, más de 70 millones de pesos en un plato desechable que usó Cobain cuando comió una pizza. El recipiente aún conserva algunas manchas de pizza.

Según la casa de subastas, Kurt estaba comiendo la pizza en el club 9:30 en Washington el 23 de abril de 1990 y, después de comer par trozos, escribió la lista de canciones con la que fue al escenario esa noche.

SOLD for 22,400! A used paper plate with a #Nirvana set list handwritten by #KurtCobain at the 9:30 nightclub in Washington, D.C., on April 23, 1990.

SOLD TODAY in our “Music Icons” #memorabilia #auction @HardRockCafeNYC and online at https://t.co/TiME89MqlX! #1990s #90s pic.twitter.com/MzumBjq15G

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 18 de mayo de 2019