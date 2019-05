La antigua prometida de Elton John critica su exclusión del biopic del músico

Linda Hannon, con quien el músico estuvo comprometido en los 60 y cuya relación inspiró la canción 'Someone Saved My Life Tonight', se siente dolida de no aparecer en la película 'Rocketman'

La perspectiva de aparecer en un biopic centrado en la vida de otra persona puede resultar aterradora si no se posee ningún control sobre el modo en que la realidad se adaptará a la ficción, pero existe una posibilidad aún peor: ser obviado por completo como un personaje de ninguna importancia para el desarrollo de la historia.

Eso es exactamente lo que le ha sucedido a la antigua prometida de Elton John en ‘Rocketman’: aunque la película protagonizada por Taron Egerton sí aborda el matrimonio del legendario músico con Renate Blauel, no hace ninguna mención a la relación sentimental que este mantuvo con Linda Hannon a finales de la década de los sesenta o a sus planes de casarse.

“A veces me pregunto si se ha olvidado de mí. A ver, soy consciente de que ha pasado mucho tiempo y que ahora él es una superestrella. Yo formo parte de un pasado muy, muy lejano para él. Espero que no se haya olvidado de mí, pero me ha decepcionado que no me incluyera en la película”, ha reconocido Hannon en una entrevista al programa ‘Good Morning Britain’.

El tiempo que compartieron juntos acabaría inspirando en gran parte la canción ‘Someone Saved My Life Tonight’, que narra la decisión del artista de romper una relación sentimental en la que se sentía completamente atrapado.

“Su madre ya había encargado incluso la tarta para la boda, y es cierto lo que dice la canción. Regresó una noche a las cuatro de la madrugada y me dijo que todo había acabado”, ha recordado su antigua pareja sentimental. “Me quedé devastada porque ya habíamos planeado la mayor parte de la ceremonia y de pronto, sin previo aviso, me dijo que todo había terminado”.

Redacción: BANG MEDIA