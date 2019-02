La actriz porno que demandará a Nacho Vidal por “dañar su nombre” a causa de su presunto contagio de VIH

La actriz porno de 18 años, ‘Dianariussx’, anunció que demandará al actor porno español Nacho Vidal con el que hizo escenas, por dañar su nombre, luego de que se regara el rumor de que padece VIH.

La joven, le dijo al medio El Español:

“Más le vale a Nacho que no me dé positivo. Debería haber avisado de algún modo. Estoy preparando con mi abogada para denunciarlo por manchar mi imagen”.

La manera en la que la joven se enteró de lo de Vidal fue un poco impactante, pues aseguró que su representante la llamó y le contó que una mujer que había trabajado con el actor, padecía de VIH.

“Supongo que el representante lo estaba reconociendo cuando me llamó, pero él no me ha dicho tengo esto”.