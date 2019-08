Korn realizó un concierto en un videojuego

La banda liderada por Jonathan Davis, Korn, se le midió a dar un concierto digital a través de los videojuegos AdventureQuest 3D y AQ Worlds.

Korn realizó algo parecido a lo que hizo el DJ Marshmello en Fortnite, pues el quinteto apareció sobre un escenario, mientras los gamers jugaban, y luego que todo acabó se realizó un meet and greet con el frotman de la banda, quien contestó varias preguntas.

Korn tocó en el juego tres canciones: ‘You’ll Never Find Me’ -adelanto de su próximo álbum, “The Nothing”-, ‘Freak On a Leash’ y ‘Rotting in Vain’.

Aquí el video de la presentación: