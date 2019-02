Joven saltó desde puente peatonal en Bogotá para evitar que lo robaran y ahora no puede caminar

El pasado 6 de febrero, hacia las 10:00 p.m., un joven al cual intentaron robar en la Calle 100 con Autopista en Bogotá decidió saltar del puente peatonal del lugar para evitar que le quitaran sus pertenencias.

El joven, quien estaba allí para tomar un bus de Transmilenio que lo llevara a su casa, contó para City Noticias el momento en la que lo abordaron dos ladrones:

“Dos hombres, uno con pistola, me salieron, y de la reacción que tuve me devolví corriendo y en el momento no pensé, y lo que hice fue saltar por el puente peatonal”.