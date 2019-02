Joven le puso marihuana a una torta de cumpleaños y dejó a media familia en el hospital

Un joven perteneciente a una familia australiana arruinó la fiesta de cumpleaños a uno de sus parientes al poner aceite de marihuana en una torta, con la intención de “animar la fiesta”.

Lo que debió ser una buena reunión terminó con varias personas en el hospital con mareos y vómitos, pues su organismo no soportó los componentes de la marihuana.

El joven que realizó la “broma” jamás imaginó lo que podía provocar en algunos invitados. Una de las asistentes explicó cómo fue todo:

Otra de las invitadas, Claire, una mujer de 50 años, afirmó:

Los padres de Claire, dos ancianos mayores de 80 años, también resultaron afectados:

“Una no paraba de vomitar, y el otro tenía el ritmo cardiaco por las nubes. Estábamos todos asustadísimos porque hasta pasadas varias horas no supimos qué estaba ocurriendo… Y el personal del hospital estaba frustrado porque no parábamos de decir tonterías. Todos los que estuvimos en la fiesta empezamos a llamarnos unos a otros a voces y no éramos conscientes de que estábamos drogados”.