Joven afrodescendiente que fue golpeado por supuesta discriminación, sí intentó robar

Esta semana, se conoció la historia de Dairon Córdoba, un joven afrodescendiente de 22 años que fue golpeado porque lo acusaron de ladrón, cuando él juró que no era así y se trataba de un acto de discriminación.

El acto, generó la indignación de las personas que le creyeron al joven, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer un video en donde se ve al joven robando en un supermercado de Campo Valdés, Medellín.

Luego de que el video saliera a la luz, , Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, informó que apoyaron al joven de buena fe, pero que ahora empezarán las investigaciones:

Dairon Córdoba, el joven por el que #YoTambiénSoyDairon se volvió tendencia en Colombia, pidió perdón a todas las personas y autoridades que lo apoyaron, sin embargo, no explicó por qué mintió:

La concejal de Medellín Daniela Maturana, quien defendió al joven y llevó el caso de la supuesta discriminación racial en sesión de la corporación pública, se mostró asombrada por el video y las declaraciones del joven:

“Yo llamé a Dairon y le dije que me dijera, que me dijera la verdad de los hechos, y me dijo: “Concejal le pido perdón, cometí un error. Me dijo: “yo sí cogí ese objeto, cuando vi que me pillaron decidí pagarlo, pero ya las personas no me dejaron… Dairon me faltó a la verdad y le faltó a la verdad y le faltó a la confianza, no solo a mí, sino a muchas personas y muchos medios de comunicación que salieron a defenderlo”.