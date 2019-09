Jimmy Page habla de una posible película biográfica de Led Zeppelin

El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, habló de una posible película biográfica de la legendaria banda, después de que tanto Rocketman como Bohemian Rhapsody triunfaron en la taquilla.

Page, quien fundó a los rockeros de “Stairway To Heaven” en 1968, dijo que se han realizado reuniones para discutir la idea de contar la historia de la banda en la pantalla grande.

Sin embargo, Page se muestra escéptico de que el proyecto nunca despegue. “Estoy demasiado ocupado con cosas reales como para preocuparme por cosas que no saldrán. ¿Para qué me gustaría hacer una película? Escucha los álbumes. Todo está ahí “.

Si una película no se materializa, Page dice que eventualmente llegará a revelar las historias de su vida en una autobiografía reveladora.

“Definitivamente voy a hacer una autobiografía. Cada seis meses me trae cosas nuevas para escribir o comentar. Tengo varias formas en que planeo abordarlo. Pero estoy decidido a escribirlo primero y luego ir a un editor porque no quiero que me retrasen “.