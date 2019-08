¡Jack Black y Jack White grabaron una canción juntos!

El pasado junio Jack Black y Jack White sorprendieron al mundo al compartir una foto juntos, la cual despertó la esperanza de que los dos músicos al fin realizarían una banda llamada Jack Gray, sin embargo, todo quedó así hasta hace un pocos días.

Aunque White y Black no crearon una banda, el actor de ‘Escuela de Rock’ afirmó durante un concierto de su banda Tenacious D en Nashville que él y White habían grabado nueva música.

White dijo durante el concierto:

“Jack White, hoy fuimos a su casa y grabamos una canción nueva”

No hay información sobre la canción, pero se espera se lance en el sello Third Man Records del ex White Stripes.