Iron Maiden y Judas Priest podrían salir de gira en el 2020

Lo que hasta el momento se mantiene con un rumor no suena nada descabellado y no solo incluye a Iron Maiden y Judas Priest; también a grupos como Testament, Obituary y The Raven Age.

Tal y como calara Radio Futuro, este tremendo Line-Up se armó después de la publicación hecha por Metal Addicts, de la que según aclaran, es una “fuente anónima”. Cuando se dice que no suena nada descabellada la idea es porque según las declaraciones de Ian Hill, bajista de Judas Priest, para el medio Audio Ink, pues ahí el músico propuso lo que sería el primer escalón para emprender la gira: