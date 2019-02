¡Inmortales! ‘Los Simpson’ se renuevan con dos nuevas temporadas

Este 10 de febrero llega a Fox la temporada #30 de ‘Los Simpson’, la famosa e icónica serie de la familia amarilla, que lleva décadas haciendo reír a sus fanáticos y seguidores.

Para fortuna de unos y decepción de otros, Fox anunció que lanzaran dos temporadas más de ‘Los Simpson’, noticia que dividió a sus seguidores en los que consideran que la serie ya ha llegado muy lejos y los que no se cansan nunca del humor de los personajes amarillos.

Con la temporada 31 y 32 la familia amarilla superará su propio récord al asegurarse un mínimo de 713 episodios emitidos.

We’ve got some eeeeeexcellllent news… #TheSimpsons has been renewed for Seasons 31 and 32! 🙌 pic.twitter.com/UfijjrLZXa

