Inicia la cuenta regresiva para viajar al espacio en APOLLO 11

La bóveda de la NASA se abre en salas de cine para revivir la experiencia de la misión que llevó por primera vez al hombre a la Luna: “Apollo 11”. Cincuenta años después del alunizaje, más de 11,000 horas de material audiovisual inédito fueron utilizadas para crear un largometraje único que retrata el punto de vista de Neil Armstrong, Buzz Aldrin, el comando en Houston y más para recrear esos increíbles días de 1969. Desde cámaras ubicadas en la base de Cabo Cañaveral hasta otras ubicadas en la nave que viajó a la Luna, se capturaron los momentos más importantes del despegue y del cohete espacial para compartir una visión íntima sobre lo que experimentaron los astronautas durante su misión.

APOLLO 11 fue ganador del Premio Especial del Jurado al Documental por su Edición en el Festival de cine de Sundance 2019 y se creó a partir de un tesoro recién descubierto de 70 mm de material de archivo y más de 11,000 horas de grabaciones de audio sin catalogar. Una pieza maestra que lleva directamente al corazón de los espectadores la misión más célebre de la NASA, la primera que puso a los hombres en la luna y convirtió a Neil Armstrong y Buzz Aldrin en nombres familiares.

Sobre su director, Todd Douglas Miller:

Todd Miller es conocido por su película ganadora del premio Emmy, Dinosaur 13, que se estrenó en Sundance en 2014. Sus otras películas incluyen Gahanna Bill, Scaring the Fish y The Last Steps. Miller produce largometrajes y documentales, así como películas de gran formato/IMAX para centros de ciencia y museos.

Su documental APOLLO 11 llega a las salas de cine en fechas únicas y exclusivas del 17 al 21 de julio en 12 ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Manizales, Armenia, Popayán y Pereira. Inmersos en las perspectivas de los astronautas, el equipo de Control de Misión y los espectadores experimentarán vívidamente esos días y horas trascendentales en 1969, cuando la humanidad dio un salto gigante hacia el futuro.

