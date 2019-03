“Influencer” se ve obligado a buscar trabajo tras caída de Facebook e Instagram

Después de la caída global de Facebook e Instagram, dos de las redes sociales con mayor impacto, los usuarios debieron tomar otras alternativas para manejar la comunicación habitual en las empresas y espacios de trabajo.

Las páginas no se actualizan, dichas redes sociales no dejan publicar los contenidos y como si fuera poco WhatsApp no permite enviar archivos: todo un apocalipsis para quienes están más acostumbrados al brillo de la pantalla del celular que al brillo solar.

Sin embargo, en casos más tristes y extremos, la comunidad “influencer” fue quien más sufrió con este desplome masivo, por esta razón se conoció un caso bastante conmovedor.

via GIPHY

Se trata de uno de los llamados “influenciadores”, quien se vio obligado a imprimir una hoja de vida y de esta manera buscar trabajo para sobrevivir, pues sus herramientas de trabajo quedaron completamente congeladas y, como si fuera poco, sin reporte alguno de reparación.

El pobre individuo pasó la tarde del 13 de marzo sin almuerzo, sin refrigerio y preocupado por ver caer la noche sin cena a la cual promocionar en sus redes sociales.