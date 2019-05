¡POR FIN! Slipknot muestra sus nuevas máscaras en el video de su canción ‘Unsainted’

Luego de varios días dando pistas en sus redes sociales, la banda liderada por Corey Taylor, Slipknot, mostró sus nuevas máscaras en el video oficial de ‘Unsainted’, canción que hará parte de su próximo disco ‘We Are Not Your Kind’, el cual estará disponible desde el 9 de agosto.

El vídeo de la nueva canción fue dirigido por el percusionista Shawn ‘Clown’ Crahan.

Jim Root, guitarrista de la banda, comentó:

“Esta es la vez en la que hemos tenido más tiempo para componer un disco y trabajar juntos. Una de mis inspiraciones fueron esos artistas que grababan álbumes, no sólo canciones. Mientras la industria se mueve hacia los singles, Slipknot queríamos crear una experiencia con el disco, de principio a fin”.

La banda también reveló el tracklist ‘We Are Not Your Kind’:

‘Insert Coin’

‘Unsainted’

‘Birth Of The Cruel’

‘Death Because Of Death’

‘Nero Forte’

‘Critical Darling’

‘Liar’s Funeral’

‘Red Flag’

‘What’s Next’

‘Spiders’

‘Orphan’

‘My Pain’

‘Not Long For This World’

‘Solway Firth’