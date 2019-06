Hombre se tatúa ‘Mattel’ porque según él todas las mujeres lo cogen de juguete

Un hombre con depresión severa decidió atentar contra su vida lanzándose a las vías de Bogotá, pero, afortunadamente, la acción rápida de las personas que estaba cerca hizo que el sujeto de 34 años sufriera de heridas leves al ser atendido en un hospital cercano.

La motivación del hombre para atentar contra su vida dejó desconcertados a los médicos y personas que conocen el caso, pues aseguró que una ruptura amorosa y la realización de un tatuaje habrían sido los detonantes de su radical decisión:

“Ella me dejó hace como 15 días, es mi cuarta relación que fracasa, siempre me engañan y me dejan, le rogué bastante pero no quiso regresar, ayer en un desespero terrible, le pedí a un tatuador que me tatuara Mattel porque reconozco que siempre me cogen de juguete, él no quería pero yo le insistí y le dije que le pagaría más, accedió pero cuando salí del salón de tatuado me sentí un idiota completo, me di cuenta lo mucho que me afectaba haber terminado, sentí asco de mí mismo y por eso me le tiré al bus”.