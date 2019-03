Hombre salió de fiesta con 2 mil pesos, regresó a su casa borracho y con 50 mil pesos

En Boyacá, un joven de 22 años llegó a un centro médico de urgencias luego de que quedara inconsciente por excederse bebiendo alcohol durante dos días por el cumpleaños de un amigo, así lo relató la madre del sujeto, quien no entiende cómo quedó en ese estado, pues afirmó que su hijo no quería salir porque no tenía dinero:

“Sólo tenía dos mil pesos en el bolsillo y él nunca había tomado de esa manera, casi no sale y ya me tenía preocupada porque solo se la pasaba en el computador y el celular, entonces yo lo animé para que fuera y le di para que comprara el regalo para el amigo, volvió a la madrugada borracho y con cincuenta mil pesos que según el ganó en una apuesta tomando cerveza, me siento orgullosa porque empieza a disfrutar algo más allá de la vida virtual pero me preocupa obviamente su salud”.

El joven fue atendido en el centro médico y se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, dijo que lo que lo emborrachó no fue el alcohol sino que “lo pateó el sereno”.

¿Qué tal el fake?