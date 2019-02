Un hombre demandará a sus padres por haberlo traído al mundo sin su consentimiento

Raphael Samuel es un hombre indio de 27 años que decidió que va a demandar a sus padres por traerlo al mundo sin tener previamente su consentimiento. El sujeto habló con el medio indio The Print y afirmó:

“Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron para su propio disfrute y placer. Mi vida es maravillosa, pero no veo porqué yo debería traer otra vida al mundo y someterlo a las cuestiones de la vida y de buscar trabajo, especialmente cuando él no me pidió existir”.

Raphael, también les envía mensajes a los niños de su país como por ejemplo:

“Quiero decirles que no les deben nada a sus padres”.

La idea de Samuel puede sonar muy extraña, sin embargo no está solo, pues existe un movimiento llamado antinatalismo, cuyos seguidores creen que un bebé que no ha dado su consentimiento para vivir no debería ser traído al mundo. En otras palabras, si un niño no está de acuerdo con su nacimiento, sus padres no tienen el derecho de hacerlo nacer.