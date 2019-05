Habló el sujeto acusado de robar reloj a hombre baleado: “Me sentí la peor basura”

Después de la controversia que generó la publicación de El Heraldo, donde mostró una fotografía que generó malos entendidos en redes sociales, Jossimar Rueda Chávez, acusado de robar el reloj a la víctima mortal, habló para aclarar los rumores.

Según las declaraciones que brindó para Zona Cero, Jossimar, mototaxista de Barranquilla, aseguró que vio la imagen publicada por El Heraldo y se reconoció, pero para sorpresa suya, lo estaban acusando de ladrón y todo por un malentendido en la fotografía.

“Vileza en medio de la desgracia” era el titular de la noticia que acusaba al joven que quiso socorrer al vigilante baleado:

“Me sentí mil veces peor que los que mataron al hombre. Me sentí la peor basura del mundo. Me sentí culpable de que por prestar un servicio que me nació del corazón me señalaran de ratero, de lo peor”.

Después de sus declaraciones, el joven espera que se aclaren las cosas y que su nombre salga limpio de una situación en la que quiso ayudar, pero salió debiendo.