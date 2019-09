Green Day lanza el video oficial de ‘Father of All The Motherfuckers’

La banda californiana liderada por Billie Joe Armstrong, Green Day, lanzó el video oficial de su más reciente sencillo “Father Of All The Motherfuckers”, que hará parte de su próximo álbum del mismo nombre.

Sobre el video, la banda afirmó:

“Queríamos hacer algo sobre el baile, ansiedad, tribalismo alegría… y violencia directa. Es la historia de nosotros. Significando todos nosotros. Nada de esto es coreografiado… (Excepto las bellezas en rojo) no necesitamos ser coreografiados… solo pierde tu mierda… grita como si nadie estuviera escuchando… baila como si tu cabello estuviera en llamas. Alma de punk rockers!”

El sucesor de “Revolution Radio (2016)”, es producido por Butch Walker, quien ha trabajado con bandas como Fall Out Boy, All Time Low, Frank Turner, Weezer, etc, y estará disponible desde el próximo 7 de febrero de 2020 a través de Reprise Records y Warner Music.

Aquí el nuevo video de Green Day: